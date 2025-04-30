金管局：2025年首季負資產宗數40741宗　按季升6%　創近22年新高

香港金融管理局今日（30日）公布2025年第一季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。2025第一季末負資產住宅按揭貸款宗數為40,741宗，較2024年第四季末38,389宗，上升2,352宗或6.12%，屬於「沙士」2003年第四季（67,575宗）之後、創近22年新高水平。這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。



負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2024年第四季末的1,951億港元，增加至2025年第一季末的2,059億港元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2024年第四季末的145億港元，增加至2025年年第一季末的164億港元。

2025年年第一季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.17%，相較2024年第四季末的0.15%，仍維持於低水平。

香港金融管理局。（吳美松攝）

金管局指，必須注意的是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。