4月地產代理人數3.79萬人　連跌12個月　每5名代理爭一張單

根據地產代理監管局最新數據，截至今年4月底，全港持牌代理人數錄得37,927人，較上月的38,019人，按月減少92人或約0.24%，連跌12個月累減1,246人。



據地產代理統計數字，截至4月底，整體物業註冊宗數為7,213宗，按月上升552宗或8.3%。以4月份最新持牌代理人數計，即平均每5.3名代理爭一張單，競爭情況與上月相若。

地產代理監管局。（資料圖片）

當中持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數最新報17,623人，按月減少12人，屬於連跌13個月。

而「S牌」營業員牌照，錄得20,304人，按月大減80人，減幅達0.4%。至於反映分行數目的營業詳情說明書截至今年4月底錄得6,587份，則按月大減17份。