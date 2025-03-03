2月地產代理人數3.84萬人　連跌10個月　每8.9個代理爭一張單

根據地產代理監管局最新數據，截至今年2月底，全港持牌代理人數錄得38,306人，較上月的38,443人，按月減少137人或約0.4%，跌幅按月擴大，連跌10個月累減867人，創2017年12月後逾7年新低。



據地產代理統計數字，截至1月底，整體物業註冊宗數為4,303宗，按月少635宗或12.8%。以2月份最新持牌代理人數計，即平均每8.9名代理爭一張單，較上月競爭加劇。

當中持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數最新報17,780人，按月減少1人，屬於連跌11個月，累積減少362人。而「S牌」營業員牌照，錄得20,526人，按月大減136人，減幅達0.7%。至於反映分行數目的營業詳情說明書截至今年2月底錄得6,620份，則按月大減6份。