十大屋苑周末錄14宗成交　按周倍升兼創5周新高

十大屋苑本周末錄得14宗成交，較上周末7宗反彈1倍，重上雙位數交投量之餘，亦創近5周新高，零成交屋苑亦大減至2個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末西沙票王新盤次輪開售，銷情繼續報捷，令早前抱觀望態度的買家重拾置業信心，趁長假期積極睇樓，加上下周美國聯儲局再有議息會議，市場憧憬重啟減息步伐，令買家加快入市決定，一、二手皆旺。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，康怡花園本周末錄得1宗成交，交投平穩，單位為J座中層1室，實用面積902平方呎，三房套房間隔，享西北內園景，最新以1205萬元沽出，平均實用呎價13359元。

原業主早於1995年以608萬元買入該址，現轉手賬面獲利597萬元，單位30年間升值98%。據了解，康怡花園本月暫錄得2宗成交，平均實用呎價約12903元。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

海怡半島本周末打破悶局，錄得1宗成交，單位為9座低層B室，實用面積742平方呎，屬三房套房連儲物房間隔，擁向北臨海景致，剛以913萬元成交，折合實用呎價12305元。

據了解，原業主於2010年1月以596萬元購入單位，持貨15年，現沽貨賬面可獲利317萬元離場，單位升值53%。

海怡半島。

九龍區方面，麗港城本周末錄得1宗成交，分行周末促成35座低層G室，實用面積517平方呎，採兩房間隔，望向西內園景，現以518萬元沽出，折合實用呎價10019元。

據悉，原業主於2015年7月以548.8萬元入市單位，現轉手賬面需蝕讓30.8萬元離場。

麗港城。（資料圖片）

五一黃金周帶動下，新都城本周末錄得2宗成交，其中1宗由中原促成，單位為1期2座高層G室，實用面積364平方呎，兩房間隔，以538萬元成交，實用呎價14780元。原業主於2017年9月以600萬元買入物業，持貨近8年，是次沽出單位賬面需蝕讓62萬元，單位貶值約1成。

將軍澳新都城。（資料圖片）

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得3宗成交，平均實用呎價7530元。周末成交包括美湖居5座中層D室，實用面積544平方呎，三房間隔，擁西北內園景，放盤當日即以420萬元沽出，平均實用呎價7721元。

原業主於2003年10月僅以118萬元購入單位，是次轉手賬面可大幅獲利302萬元離場，單位22年間升值約2.6倍。