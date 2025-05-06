華懋何文田瑜一單日撻12伙、涉資逾1.17億 發展商殺訂逾1711.8萬
撰文：黃祐樺
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華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一系列，新近連撻12伙，總成交金額逾1.17億元。資料指，該批單位於5月2日錄取消交易，損失等同售價10%的訂金，合共損失逾1,711.8萬元訂金。
2023及2024年建築期入市 總成交金額逾1.17億
該12伙撻訂個案屬瑜一．天海及第IB期，該批買家分別在2023及2024年入市，採用建築期付款方式。
其中瑜一．天海撻訂單位分布於1B及2B座低層及中層C、E單位，實用面積364至522平方呎，屬一房至兩房間隔。至於，第IB期撻訂單位分布於3B座中層A、B、E單位，實用面積336至940平方呎，屬兩房至三房間隔。
當中，最貴一伙瑜一第IB期3A座26樓A室，實用面積940平方呎，於2023年3月首輪銷售以3,091萬元售出，當時呎價32,883元。
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