負資產破4萬宗　王美鳳：減息推動買家轉租為買、拖欠比率低水平

金管局今日（30日）公布2025年第一季末負資產住宅按揭貸款調查結果顯示，負資產住宅按揭貸款宗數由2024年第四季末的38,389宗上升6.1%至40,741宗，創2003年第4季後85個季度新高，涉及金額由1,951億元增加5.5%至2,059億元，略低於2024年第3季歷史高位，無抵押部分金額亦由145億元增至164億元，上升13.1%。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年第一季末住宅按揭負資產升至40,741宗，主因是去年尾至今樓價處於窄幅上落狀態，今年第一季樓價按季仍平均續跌1%，導致負資產宗數再次回升。由於樓價由高位至今累跌近3成，故此對於近年一些高成數按揭包括9成按揭及8成按揭的用家較易列入負資產。

負資產住宅按揭貸款宗數按季升6.1%。

減息推動買家轉租為買 預期未來負資產回落

展望後市，王美鳳表示，今年2月新財案公佈印花稅優惠後，連帶市場利好因素推動樓市氣氛回暖，3月份樓市顯著反彈；但隨着4月份美國總統在全球掀起貿易關稅戰，令市場急劇波動，部份買家轉為觀望，拖累樓市交投回軟減少。

市場預期關稅戰未必能長期持續，最近發展商恢復開售新盤且銷售理想，加上預期今年租務旺季提前於5至6月出現，市場亦預期美國聯儲局較大機會再於6月減息，市場上供平過租的個案將會更為顯著，推使更多買家轉租為買，有利支持樓價回穩，預期未來負資產數字再次掉頭回落。

拖欠比率屬相當低水平

王美鳳指出，雖然負資產數字有所上升及負資產拖欠比率由第4季之0.15%稍升至0.17%，對比過往2004年首季負資產數字處於4萬宗相若水平，整體拖欠比率約達0.8%，以及2003年期間拖欠比率約1%，現時負資產拖欠比率仍屬相當低水平，反映負資產個案供樓人士的持續還款能力甚佳，加上現時失業率仍維持於3.2%低水平，未來樓價回穩機會高亦使負資產續增的風險降低，故此現時負資產個案的實質信貸風險及市場風險仍甚低。

應對負資產首重按時供款

王美鳳提醒，供樓人士應對負資產首重保持按時供款，提防斷供至為重要，故此用家入市前宜先評估自己可持續供款的能力及穩定性，並預留不少於6至9個月供樓儲備資金以應付萬一突變財政狀況，以提高按揭供款防守力；而籌劃置業預算時，每月總供款佔入息比率以不高於40%較為理想。