西沙SIERRA SEA明日次輪價單賣288伙　截收43007票、超額148倍

【西沙/SIERRA SEA/GO PARK/新鴻基】新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 明日（5月3日）次輪開賣302伙，當中價單單位佔288伙，同日招標14伙伙頂層及低層特色戶。



項目截收43,007個購樓意向登記，當中包括572票為代理入票；以明日價單發售的288伙單位計算，超額認購逾148倍。



次輪價單銷售288伙 入場費327.16萬起

項目次輪銷售共涉288伙，包括39伙一房、170伙兩房及79伙三房戶型，扣除最高15%折扣後，折實售價由327.16萬至899.81萬元，折實呎價9,992至13,533元，折實平均呎價11,550元。當中入場單位為Aqua Avenue第5座G2樓F室，實用面積311平方呎，一房間隔。項目同日亦會推出14伙特色戶招標。

最大手組別需購買3至10伙

銷售當日將分為A、B兩個組別。當中A組為大手客組別，A1組可購買3至10伙、A2組可買2至3伙，A3組則至少需要買1伙700平方呎以上大單位。而B組則為散客組別。

↓↓Aqua Avenue第3座10樓H室↓↓

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總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。