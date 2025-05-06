買家帶票睇樓561萬買元朗世宙兩房　略高市價5%　業主十年蝕30萬

半新盤蝕讓持續。元朗世宙一伙兩房單位最新以561萬元沽出，呎價約13,168元，略高市價5%。不過原業主於10年前一手買入單位，帳面仍要蝕讓31萬元，單位貶值5%。



美聯物業高級區域營業經理王偉健表示，該單位為元朗世宙5座高層D室，實用面積426平方呎，兩房間隔。原業主早前叫價620萬元放盤，隨即獲新買家洽詢。據悉，新買家預先帶備支票到單位睇樓，參觀完後即場與業主商議。原業主見買家有誠意，最終減至561萬元成交，折合呎價約13,168元。

持貨10年蝕讓31萬

資料顯示，屋苑於上月共錄得4宗二手成交，平均成交呎價約12,535元，即是次單位呎價較近期市價高出5%。

原業主於2015年以592萬元一手購入單位，持貨10年帳面虧損約31萬元，單位期内貶值約5%。