炒家「撈底」失敗！持貨8個月260萬沽豪景花園兩房　料實蝕逾35萬

二手市場淡靜，部分投資者短炒失利需蝕讓離場。最新有深井豪景花園兩房以260萬元沽出。原業主於去年9月入市，持貨不足一年帳面蝕30萬元，連同其他買賣成本料需實蝕逾35.5萬元。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，是次成交為深井豪景花園5座中層E室，實用面積368平方呎，屬兩房間隔，原業主最初以308萬元叫價放盤，單位累減近16%至260萬元沽出，呎價7,065元。

↓↓深井豪景花園5座中層E室↓↓

持貨僅8個月 計使費料輸逾35萬

至於，新買家為同區業主，因見單位價錢低於市價10至15%，決定入市長綫收租之用。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為285萬元，即最新成交價較估價低8.8%。

至於，原業主2024年9月以290萬元買入，持貨至今8個月，是次轉手帳面蝕讓30萬元，單位期內貶值一成，如連同其他買賣成本料需實蝕逾35.5萬元。