英皇16個月累沽三伙西營盤工廈套現2.4億　最新860萬沽低層戶

英皇國際或相關人士再以860萬元沽西營盤香港工業大廈低層H室，連同去年沽出的地下A及B號連兩個車位及17樓全層計，16個月已合共套現2.394億元。



860萬沽低層H室 呎價3467元

中原（工商舖）工商部高級分區營業董事梁錦和表示，是次成交為西營盤香港工業大廈1樓H室，面積約2,480平方呎，以交吉形式易手，成交價約860萬元，呎價約3,467元。至於，新買家為同座業主，購入單位計劃用作長線收租，目前該單位意向呎租約18元，意向月租約4.4萬元，租金回報料逾6厘。

翻查記錄，香港工業大廈過去一年間累計錄得7宗買賣成交，最近5宗買賣成交皆位於中高層單位，平均呎價約4,382元，換言之是次成交呎價較對上成交呎價賣平約2成。

16個月內沽出三項物業 套現2.394億

據知，原業主為英皇國際或相關人士，於2007年以約170萬元購入該單位，過往一直持有作長線收租用途，持貨至今18年，是次轉手帳面獲利約690萬元，單位期內升幅逾4倍。

而事件上，英皇集團主席楊受成或相關人士亦曾於2024年7月以1.48億元沽出香港工業大廈地下A及B號連兩個車位予職業安全健康局，面積約20,414平方呎，呎價約7,250元。另亦在2024年1月以8,288萬元沽出同廈17樓全層予加拿大基金Brookfield。

換言之，如連同今次賣出的1樓H室計，短短16個月已合共套現2.394億元。