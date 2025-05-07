長沙灣殘裝開放式戶平過一球　首期5萬就買到！創近年新低｜多圖

市況未明，部分資助房屋錄低價成交。長沙灣公屋李鄭屋邨一伙開放式單位最新以95萬元未補地價沽出，跌穿百萬元關口，呎價3,430元，創屋苑3年新低。原業主於2017年買入單位，帳面獲利54萬元，單位大幅升值1.3倍。



中原地產高級分行經理任展雄表示，該單位為李鄭屋邨3座中層10室，實用面積277平方呎，開放式間隔，單位座向西北方，享球場景。單位最初叫價100萬元未補地價放盤，而新買家為同區客，睇樓後感屋苑交通方便，而且供樓比租樓更划算，最終議價以95萬元承接作新居，折合呎價3,430元。

若按照綠表客最多可承造95%按揭計算，買家最少只需支付4.75萬元首期。

↓↓李鄭屋邨3座中層10室↓↓

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裝修較舊、造價創近年新低

代理指，單位裝修較殘舊，因此價錢上有折讓。正常同類單位市價由110萬至130萬元不等，是次單位造價低市價約14%至27%，更創屋苑近年新低。

原業主於2017年12月以41.38萬元未補地價購入單位，持貨近8年，是次轉手帳面獲利53.62萬元，單位大幅升值約1.3倍。