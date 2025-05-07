Ken Sir呂宇健四日兩度買荃灣中心 主動畀多3萬終273萬奪心頭好
撰文：黃祐樺
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物業投資者再次出手掃貨！Ken Sir呂宇健最新再擲273萬元買荃灣上車盤荃灣中心一伙銀主盤，屬四日內第二度入市荃灣中心，單位造價低網上銀行估價最多12%。
美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心18座中層F室，屬銀主盤，實用面積329平方呎，原則一房間隔。
據知，銀主於2025年1月放盤以305萬元叫價放盤，至近日減價35萬元至270萬元即獲多組買家出價，最終以273萬元沽出，呎價8,298元。
↓↓荃灣中心18座中層F室↓↓
Ken Sir見單位「低水」 主動畀多3萬成功入市
代理透露，新買家為Ken Sir 呂宇健，因見單位「低水」，主動畀多3萬元成功奪心頭好。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為292萬元，而滙豐估價則為309萬元。即最新成交價較估價低6.5%至11.7%。
至於，單位於2005年以約103.8萬元沽出，單位至今20年，是次帳面升值169.2萬元，單位期內升值約1.63倍。
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