永泰、萬科沙田新盤命名UNI Residence　全盤240伙、最細286呎

新盤市場轉旺，發展商趁勢推盤。永泰地產（0369）及萬科香港發展的沙田住宅項目命名為UNI Residence，涉及240伙，實用面由286至636平方呎，戶型涵蓋開放式至四房，主打一房戶，另設特色戶。項目關鍵日期為2026年9月30日。



已獲批預售樓花同意書 短期內公佈樓書、本月推盤

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目已獲批預售樓花同意書，將於短期內上載樓書，預計5月內推出應市。項目設兩伙示範單位，項目主打一房佔全盤6成，定價參考同區樓盤，包括大圍柏傲莊近期二手成交呎價約2萬元，項目目標客群為分支家庭服及投資者。

目前息口下調、無需看得太淡

後市方面，鍾志霖表示目前息口下調，3至4月最動盪時間已經過去，認為無需看得太淡，表示香港經濟、治安、人口分佈等都仍然有自己的強項。被問及會否擔心需要蝕賣，鍾志霖稱需視乎市況難以一概而論。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目基座以凹凸花紋設計，靈感來自單車部件。

地皮中標價7.8638億 每呎地價8802元

翻查資料，永泰地產（0369）與萬科的合夥財團，於2022年9月份以7.8638億元中標上述項目所在地皮。以項目最高住宅樓面約89,341平方呎計算，每呎樓面地價約8,802元。項目由永泰、萬科各佔一半權益。