西沙第1B期SIERRA SEA首批160伙　折實均價10638元　入場費300萬

新地（0016）旗下西沙「SIERRA SEA」銷情火熱，第1A（2）期共展開三輪銷售價單單位均成功沽清。項目第1B期亦緊接於今日（8日）公佈首張價單提供160伙，入場費約300萬元，折實呎價9,499元起。今批折實平均呎價10,638元，較對上一期首張價單折實平均呎價為10,398元，上升2.3%。



涵蓋一房至三房 主打兩房

戶型方面，首批提供160伙涵蓋一房至三房，當中7伙一房、128伙兩房，以及25伙三房。實用面積302至807平方呎。單位定價由353萬元至1,100.9萬起，呎價11,176至13,759元起，扣除最高15%折扣優惠，折實售價300.05萬至935.76萬元起，折實呎價9,499元至11,695元起。

一房入場費300萬

當中，入場單位為第3座G2樓J室，屬一房間隔，實用面積302平方呎，折實售價300.05萬元，呎價9,935元。另最低呎價單位為3座G2樓H室，實用面積444平方呎，屬兩房間隔，呎價9,499元。

入場單位為第3座G2樓J室，實用面積302平方呎，折實售價300.05萬元，呎價9,935元。

新地雷霆：減息週期已經近在眉睫

新地副董事總經理雷霆表示，集團一向以市價推盤，並指是次開價為買家繼續提供一個「夢寐以求價」。對於拆息近日急跌，雷霆認為代表減息週期已經近在眉睫，買家的供樓負擔將會減低，為樓市注入強心針。因此相信是次1B期項目將再掀起搶購潮，對銷情充滿信心。

明日開放示位參觀及收票 最快下周開售

被問到項目首批是否屬原價推盤，新地代理執行董事陳漢麟表示，兩期單位由於戶型及景觀不同，不能直接比較。而且首批單位仍屬優惠價，未來將有開價空間。項目將於明日起開放示範單位參觀及接收認購登記，最快下周開售。

新地副董事總經理雷霆（左）、新地代理執行董事陳漢麟（右）

最低呎價單位為3座G2樓H室，實用面積444平方呎，屬兩房間隔，呎價9,499元。

SIERRA SEA第1A（2）期首批均價10398元

若參考同系SIERRA SEA第1A（2）期的首批開價，項目於上月推出首批提供158伙，入場價由299.8萬起，折實平均呎價為10,398元。

另外，過往西沙甚少新盤推出，若參考鄰近地區推出的新盤，對上為烏溪沙白石SILVER SANDS，於2021年1月推出，首批50伙單位，入場一房為719.4萬元起，折實平均呎價19,888元。其後為2019年9月推出的峻源，首批提供50伙，均為三房戶型，入場價1564.2萬元起，折實平均呎價15,999元。之後為泓碧，首批推出110伙，入場一房498.8萬元起，折實平均呎價16,497元。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。