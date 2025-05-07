長沙灣連方II現樓示位曝光　開放式採一體化複合傢俬、設閣樓睡房

萬科香港發展的長沙灣連方II，今日（７日）首度開放現樓示範單位及會所參觀，單位包括2伙開放式單位，1伙兩房及1伙三房。項目已取得入伙紙及將於本周内展開交付程序，而連接同系「連方 I」會所層的有蓋行人天橋亦已正式落成。



萬科控股（香港）有限公司董事總經理周銘禧表示，「連方 I」及「連方 II」自推出以來備受追捧，至今合共售出288個單位，套現逾23億元。而「連方 II」屬已屆現樓，本周將陸續展開交付程序，並於短期內開放現樓全新示範單位予公眾預約參觀。

另外，連接連方系列的有蓋行人天橋已經落成，為全港罕有獲批橫跨官地及連接兩個住宅項目的行人天橋。

↓↓連方 II 27樓N10室示範單位↓↓

項目亦於今日開放4伙現樓示範單位。首先為無改動連傢具的開放式戶型，單位為27樓N10室，實用面積267平方呎。單位樓高3.5米高，採用一體化的複合式傢俬設計，將上下方空間分為閣樓寢區及活動區，下方設有大量收納空間，包括可放置多對鞋履的高身推拉式鞋櫃、多功能收納櫃及多層層架，以便收納日常用品及擺放飾品擺設；樓梯內亦設有收納位置。複合式傢具內置摺疊式餐桌，展開時化身為餐桌或書桌，不使用時則收納在櫃內，騰出更多活動空間；另有可移動的梳化，令空間靈活多變。

單位設有露台，露台與工作平台合併，面積達38平方呎，成為室內居室的延伸。露台採用市場罕有雙門設計，朝向東北方向，享開揚九龍城景及山景。

↓↓連方 II 27樓S10室示範單位↓↓

第二伙為另一款無改動連傢具開放式戶型，單位位處27樓S10室，實用面積259平方呎。單位同樣採用一體化的複合式傢俬設計，以雙面收納櫃作間隔空間，明確劃分出睡房及廳區兩個空間，提升私隱度與實用性。睡房設有層架及衣櫃，床下亦設有收納櫃放置衣服。客飯廳則空間寬敞，設有到頂電視櫃，具備儲物空間。客廳内亦擺放了多功能茶几，能靈活升降，並具有收納空間，滿足不同生活需要。

開放式廚房配備嵌入式由地面至假天花的高櫃，廚櫃配以天然木紋色系及New Blanc新皓白色櫃門，另配備法國品牌De Dietrich的電磁爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje抽油煙機。

↓↓27樓N6室示範單位↓↓

第三伙為無改動三房戶型，單位位處27樓N6室，實用面積538平方呎。客飯廳長約4.08米，闊約2.625米，方正實用。客飯廳連接38平方呎露台連工作平台，增加採光及加強通風，亦可擺放小桌椅或盆栽。

主人房間隔方正，設有充足空間擺放衣櫃，靈活空間。主人房及其中一間睡房同向，採用大面積玻璃窗引入自然光，提升室內明亮感。景觀為開揚公園景致及翠綠山景，視野開闊。

浴室方面採用乾濕分離設計，且功能分隔，方便多人家庭使用，另設儲物空間增加整體實用性。

↓↓會所設施↓↓