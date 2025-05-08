新世界等黃竹坑滶晨短期上樓書　大單位料招標、定位參考山頂南區

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨（DEEP WATER PAVILIA），發展商指該樓盤將於短期內上載樓書，最快本月登場。另外，項目的示範單位亦即將開放，當中包括1,700平方呎的四房大宅戶型，有機會以招標形式推出。



兩場軟銷活動接獲數百宗買家查詢

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目於上月舉辦了兩場軟銷活動，期間接獲了數百宗買家查詢，反應理想。集團特此為項目打造了富豪貴賓廳配合展銷，廳內設有示範單位，預計將率先開放予vip買家參觀。示範單位中包括1,700平方呎的四房大宅，單位設有獨立升降機前廳，亦是樓盤最大的標準戶型。

由於供應罕有，大單位有機會以招標形式推售，定位參考山頂及南區超級豪宅。另外，項目則會於短期內上載樓書，最快本月登場。

何家欣亦提到，近日本港拆息向下，是樓市利好消息，加上留意到近期市場上大額豪宅交投加速，相信項目會受惠於豪宅市道熱潮。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（右二）。

滶晨罕有設有雙會所 由國際知名室內設計師負責

帝國集團執行董事姚志偉指出，項目罕有設有雙會所，亦是港島南岸所有期數中唯一設有雙會所的項目。另外，會所由國際知名室內設計師Martin Brudnizki所設計。