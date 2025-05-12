羅氏集團CEO:我們是Fashion Group　憶本地品牌被扼殺地舖踢上3樓

零售市況持續疲弱，近月香港一眾本地老字號陸續結業倒閉，不過擁有長沙灣地標商場D2 Place的羅氏集團，其副主席及行政總裁羅正杰接受《香港01》專訪表示，過往香港零售暢旺時，市道被主打內地人生意的行業主導，多年來扼殺不少本地零售品牌的生存空間「冇乜搞創意產業」，導致目前出現大問題。惟現在香港政府開始看到問題，而地產行業今時今日也開始發現「唔可以再食老本」，因此多了很多商場願意拿一些空位出來，讓香港本地品牌進駐。



羅氏集團早於1975年由香港著名實業家羅定邦創辦，主要業務生產紡織成衣、零售等。而過去十多年，開始把旗下位於長沙灣的兩幢舊式工廈活化為「D2 Place One」和「D2 Place Two」，目前已成為區內地標商場，更是本地文化及創意地標。

羅正杰：強調羅氏集團為Fashion Group 不是Developer

D2 Place最早於2013年落成開業，羅正杰表示，D2 Place最初是一幢文化工廈，D2意指「Designers' Dreams」（設計師的夢想地），因為集團都是做服裝行業，對創意產業特別有Passion，所以當時一直都是想推廣香港的創意產業。強調羅氏集團為Fashion Group，不是Developer（發展商）。

羅氏集團副主席及行政總裁羅正杰。（蔡偉南攝）

D2 Place商場多年堅持Weekend Market 無視有客想租

D2 Place商場向來大受年輕人歡迎，最大原因必定是商場內的Weekend Market。羅正杰表示，過去在外國經常要跟其他創意產業品牌交流，很多品牌都會聚集在Weekend Market，亦有很多Weekend Market會在舊式工廈，甚至橋底舉辦。所以在D2 Place商場落成至今，就算有租客想租用Weekend Market的位置，過去一直未有接受。

應用「創造共享價值」理論 企業與受惠者建立雙贏關係

羅正杰更表示「D2 Place不是一個地產項目，對我們來説是一個零售項目，是一個潮流文化地標」。商場應用的「初創商業模式」，參考哈佛大學教授michael porter與mark kramer於2011年提出的「創造共享價值」（CSV,Creating Shared Value）理論。理論著重於雙向的互動，企業需自行開發獨特的營運模式，以促進企業與受惠者的共同發展，從而建立雙贏關係，並把利潤最大化，創造經濟及社會效益。

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「初創企業模式六部曲」本地品牌殺出香港

而D2 Place更把這套理論應用在一眾本地創業者身上，成為「初創企業模式六部曲」，由六個不同階段孕育及支持初創企業，讓該類初創企業從周末市集的銷售體驗，逐步管理及發展成熟的業務，再拓展至香港市內其他地區以及世界其他地方，一步一步成長。目前每個周末，D2 Place商場內的Weekend Market都會有80至100個初創企業營業，單在2023年已經策劃多達逾120項文化創意活動。

他又透露，部份初創企業在D2 Place透過上述「六部曲」創業，目前規模已經進一步擴張，部份已經開設多達20至30間舖，更攻入各區的大型商場，甚至是殺出香港。

D2 Place採用「初創企業模式六部曲」。

Day1已有Weekend Market 不需比較有否影響租金收入

舉辦周末市集，初創企業佔用商場一大片空間去擺檔，會否對商場租金收入構成影響？羅正杰直言「商場落成的Day1已經舉辦Weekend Market，過去十多年一直沒有間斷過，沒有停止過，所以不需要比較有沒有影響租金收入，更指由始至終都是同一個位置（Weekend Market）」。他又透露，過去也有租戶提出Offer想租用這個位置，但我們也說不行，一定要留這個位置做Weekend Market。

昔日港零售市場被自由行扭曲 Bossini地舖被踢上3樓

問及目前整體零售市道疲弱，羅正杰則表示，其實不少本地設計師覺得現在是有機會發展，因為之前多年來，香港零售市場被自由行扭曲，滿街盡是藥房，一個城市竟然有很多間LV、數間Apple store，當時很多本地品牌都難以生存。

他以個人擁有持股的本地時裝品牌Bossini為例，最早期個別舖位設於地下街舖，旁邊就是麥當勞，「之後搞下搞下，被人踢去二樓，然後踢去三樓，整個Mall就沒有位置留給香港品牌」，這些是過往香港大部份品牌所面對的問題，直言「（本地品牌）就是被人擠壓到沒有空間發展」。

商場態度改變 騰空間讓本地品牌進駐

他又指出「過去地產搵到錢，（社會）冇乜特別資源搞創業實業」，導致目前出現大問題，現在香港政府亦開始看到問題，而地產行業今時今日也開始發現「唔可以再食老本，所以地產冇咗以前果支歌仔」。現時多了很多商場願意拿一些空位出來，找一些香港本地品牌進駐。

而羅氏集團亦積極孕育本地品牌，旗下「香港掂檔」品牌主辦的「十大匠人大獎」自2018年創立以來，已有累積近2,000 位匠人參加活動，多年來為追夢的年輕人提供機會及平台。羅正杰認為，過去一直以來的「商社共生」概念，打造了一些獎項目支持初創，加上不停推廣，目前開始見到成績。 現在很多商場也願意拿一些地方出來支持香港的創業產業，甚至是房委會旗下舖位，提供便宜租金或免費租金的待遇，有利本地創意產業。