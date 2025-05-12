羅氏集團CEO：香港房地產「太過食老本」　缺乏新思維、創新受限

近年寫字樓空置率高企拖累商業房地產價值大插水。涉足本地房地產、時裝品牌的本地老牌家族羅氏集團，其副主席及行政總裁羅正杰接受《香港01》專訪表示，過往香港的地產市場缺乏新思維「太過食老本」，雖然本港樓市正陷入困境，但他認為「只要你肯變，其實不大問題」。



羅正杰認為，香港房地產其實是可以有很多彈性的。與外國相比，香港在活化工廠和舊建築方面的靈活性較低。許多國外案例中，像是舊發電廠轉變為住宅，或是舊火車站改建為購物中心的例子層出不窮，而香港則遵從著嚴格的建築規範和環境問題，導致創新受限。

港活化工廠、舊建築靈活性較低 創新受限

他指，隨著大灣區的發展，國內有許多有趣的建築出現，而香港的地產市場卻顯得過於依賴舊有模式，缺乏新思維，直言「太過食老本」。不過他認為政府最近已開始打破這些固有框框，推動不同用途的轉換，比如將辦公室改為學生宿舍或酒店，這些都是在尋找新的需求和機會。

羅氏集團副主席及行政總裁羅正杰。（蔡偉南攝）

物業用途一變、就可簡單解決問題

然而，市場變化迅速，無法完全預測需求。他指，近年疫情或貿易戰突如其來地帶動了工業用途的需求，「一下子不夠倉位用」；而在3月舉辦的巴塞爾藝術展，反應火熱，但又發覺「原來沒有地方給人搞藝術」。舊有的工廠轉型為商業用途的情況非常普遍，但一下子太多商業用途，反而又變成不夠空間作工業用途，他認為只要把用途一變，就可以簡單解決。

羅氏集團副主席及行政總裁羅正杰。（蔡偉南攝）

兩個問題放在一起就是一個Solution

對於香港的房地產發展前景，他認為「只要你肯變，其實不大問題」，「簡單一點，兩個問題放在一起就是一個Solution」。他舉例說，一方面說寫字樓空置太多，另一邊又説有太多劏房，為何又沒有說把空置空間用來安置。

羅正杰強調，「我們並不是單純的Developer（發展商）」，雖然集團具備建設的能力，並懂得如何興建各類建築項目，但羅氏集團與傳統開發商不同，不像一般發展商需要不斷購地、興建房屋，像是在製作蛋糕一樣持續運作，羅氏集團反而更側重於收租，同時專注於時裝業務，又強調「集團是一個Fashion Group」，秉持著「Passion for Fashion」這一座右銘。