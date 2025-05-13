將軍澳新都城兩房526萬沽　持貨4年轉手蒸發94萬　低銀行估價5%

二手市場表現疲弱。將軍澳新都城6座有兩房戶新近以526萬元成交，持貨4年轉手帳蝕94萬元，低估價5%。



美聯物業分行區域經理黃少明表示，將軍澳新都城6座高層樓G室，實用面積363平方呎，屬兩房間隔，原業主最初在去年9月以538萬元叫價放盤，及後減至535萬元求售，新近獲自住客以526萬元接貨，單位放盤近9個月累減12萬元，呎價約14,490。

↓↓將軍澳新都城6座高層樓G室↓↓

低估價5% 持貨4年帳蝕一成半

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為553萬元，而恒生估價則為536萬元。即最新成交價較估價低1.9%至4.9%。

原業主於2021年3月以620萬元購入上址，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓約94萬元，單位期內貶值15.1%。黃少明指，新都城5月暫錄6宗二手成交，平均呎價12,477元。