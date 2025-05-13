銀主散貨　北角半新盤歷史最低價蝕賣　六年一手貨樓價慘跌45%

銀主為加速沽售存貨，願意以低價促成交易。北角柏蔚山一伙一房銀主單位最新以780萬元易手，呎價15,029元，造價創屋苑歷史新低。單位原於2019年一手購入，帳面大幅蝕讓641.9萬元，樓價貶值高達45%，創屋苑最高蝕幅紀錄。



市場消息表示，該單位為柏蔚山3座低層C室，實用面積519平方呎，屬一房間隔。據悉，單位為銀主盤，銀主於去年12月曾叫價750萬元放售，其後見市況轉好再上調叫價。直至上周獲新買家洽詢，經過雙方議價後單位以780萬元易手，折合呎價15,029元。

造價創歷史新低、六年貶值45%

代理指，是次單位成交價創屋苑歷史新低。參考恆生銀行網上估價顯示，單位估值為977萬元，即最新成交價較估價低出約2成。

原業主於2019年以約1,421.9萬元一手購入單位，其後於去年12月淪為銀主盤並遭沒收單位及放售，現轉售單位帳面蝕讓641.9萬元，6年間樓價大幅貶值45%，創屋苑最高蝕幅紀錄。