H按實際按息創逾2年半新低　經絡按揭：500萬樓貸每月供少幾錢？

近期港元拆息快速回落，今日一個月HIBOR報1.57厘，連跌6個工作日，創自2022年8月9日之後的新低。以現時一般新造H按計劃「H＋1.3厘」計算，今日H按實際按息已跌穿3厘至2.87厘，創逾2年半新低。



利息開支可減低對樓市有正面作用

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近期巿場對港元需求顯著增加，金管局本月四度入巿，本港銀行體系總結餘升至1,740億港元水平。熱錢湧入，一個月HIBOR亦即時顯著回落。今日H按實際按息比封頂息率3.5厘減少63點子，供樓業主的利息開支可即時減低，對樓市有正面支持作用。

500萬貸款額 每月供少1721元

以500萬貸款額，年期30年，如以今日Ｈ按按息2.87厘計算，每月供款為20,731元，比起以封頂息率3.5厘計算，每月供款為22,452元，每月供款可減少1,721元或7.7%。

曹德明認為派息及新股活動將會繼續推高港元需求，如銀行體系總結餘持續維持於千億港元水平以上，料HIBOR將會繼續徘徊於1厘至2厘區間。另外，根據3月份金管局住宅按揭統計調查，H按選用比例報90.4%，按月降3.2%，創5個月新低。因拆息回落時，Ｈ按可節省更多利息開支，料H按將會主導市場，H按選用比例亦將會再次回升。