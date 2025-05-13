同區客855萬買烏溪沙星漣海三房　屬同類新低　上手4年蝕近三成

市場氣氛轉趨活躍，買家入市步伐明顯加快。烏溪沙星漣海一伙三房單位最新以855萬沽出，呎價11,118元，造價創同類新低。原業主於4年前買入單位，帳面虧損325萬元離場，單位貶值近3成。



美聯物業首席高級營業經理李天傑表示， 該單位為星漣海3B座低層E室，實用面積769平方呎，三房間隔，向東享海景。單位最初叫價899萬元放盤，迅速獲同區客垂青。據悉，新買家考慮到單位樓齡僅7年，屬區內較新的住宅項目，加上單位坐擁海景，內櫳裝修企理，最終決定議價入市，並以855萬元承接，折合呎價約11,118元。

造價創同類新低、持貨4年蝕逾3球

代理指，是次單位成交價創屋苑三房戶型新低，亦是首次跌穿860萬元水平。

原業主於2021年1,180萬元購入單位，持貨約4年轉手，帳面損失約325萬元，單位期内貶值28%。

馬鞍山星漣海。（資料圖片）