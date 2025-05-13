DONKI中環巨舖以月租158萬續租　維持原有租金水平

近年大力攻港的日本超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）近期分店規模開始收縮，而該品牌位於中環皇后大道中的分店，日前傳出獲減租。不過業主南遠有限公司回覆《香港01》澄清，該舖位在2025年5月1日起以維持原有月租158萬元續租。



業主澄清維持原有月租158萬續租

上述舖位為中環皇后大道中100號低層地下及地庫，面積合共約17,332平方呎，日前市傳現租客驚安之殿堂獲減租。不過業主一方回覆《香港01》澄清，該舖位在2025年5月1日起以維持原有月租158萬元續租，而且不包冷氣管理費，差餉。

昔日東方表行高峰期月租高達240萬

上述舖位由資深投資者羅守輝持有，過去由東方表行（0398）承租。東方錶行早於2006年以150萬元租用該舖，其後在2011年租金升至240萬元，不過在2015年下調至200萬元，最終在2018年遷出。

事實上，在4月份，「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）位於小西灣藍灣半島的分店，因為租約期滿，落實將於今年5月31日結業。翻查資料顯示，小西灣門店於2021年2月開幕，面積為20,279平方呎。

DON DON DONKI於2019年在美麗華廣場，設立香港首家門店，其後快速擴張，計及小西灣門店，目前在港擁有11間門店。分別位於荃灣、黃埔、屯門、將軍澳、鑽石山、中環、九龍灣、尖沙嘴、銅鑼灣及旺角。

DON DON DONKI早年亦有開設「鮮選壽司」，進軍本港壽司餐廳業務，黃埔﹑藍灣廣場等商場均有門店，惟目前僅餘荃灣門店。