青衣3公頃土地擬發展建造業產業大樓　政府邀市場5周內提交意向書

發展局今日（5月15日）邀請市場在五個星期內，就青衣一幅約3公頃土地發展先進建造業產業大樓提交意向書。



2023至24年度《財政預算案》宣布，政府預留了3,000萬元，研究於青衣一幅約3公頃土地興建首座先進建造業產業大樓，進行規劃及初步設計，以及為其營運模式提出建議。

發展局發言人表示，政府委託顧問進行有關大樓發展的研究現已大致完成。該先進建造業產業大樓將會是香港首座為建造業而設的專用設施，以多層形式設置鋼筋預製工場、機電裝備合成加工場及其他先進生產設施，以推廣採用先進建造技術，提升建造業的生產力和效率，亦能夠更有效善用土地，並透過協同效應提高生產力，有助建造業的可持續發展，此類多層大樓於其他先進城市亦有採用。

發言人表示，政府經顧問向市場初步了解後，認為可以透過為期30年的「建造、營運及移交」合約模式，利用市場融資發展該項目。考慮到該大樓所需的樓層高度、樓面負荷量和操作模式，以及收到業界的初步意見，政府現階段預期該項目可提供2層至4層的大樓共約3萬至6萬平方米樓面面積，以及約5,000平方米至1萬平方米的露天地方用作裝卸貨物及貯存物料。成功入場發展的企業需負責建造大樓及營運建造業相關的先進生產設施，包括最少2萬平方米樓面面積作為鋼筋預製工場，及最少5,000平方米樓面面積作為機電裝備合成加工場；按目前構思，該企業亦要把建成的樓面面積當中不少於5,000平方米以出租形式給業界使用。

2025年下半年雙信封制招標

項目目標是在2025年下半年以雙信封制（即評審考慮包括非價格及價格建議）進行招標工作，以便成功競投的企業於明年年中開展工程。