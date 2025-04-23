洪水橋首宗換地補地價16.68億　恒地、新地：一如既往投資香港

由恒地（0012）、新地（0016）等財團持有的元朗洪水橋/厦村新發展區內第34B區住宅用地，其原址換地申請的完成期限近期兩度延期後，最終成功與政府達成補地價。發展局昨日（22日）公布，有關項目經扣減業權人於換地附近，為政府興建的休憩空間所需的2.86億元工程費用後，業權人支付的補地價金額為約16.68億元，按發展商估算項目落成後可提供約2,300個房屋單位。



對於上述原址換地，恒地和新鴻基地產表示，樂見與政府達成共識，完成洪水橋/廈村新發展區用地原址換地協議。儘管整體宏觀經濟充滿挑戰，作為紮根香港的企業，恒地和新地仍一如既往支持香港、投資香港，特別是北部都會區，將成為香港整體發展的新動能。



恒地、新地：洪水橋是北都重要引擎、香港未來全新都會

發展商表示，相信洪水橋是北都的重要引擎，香港未來的全新都會。項目旁的洪水橋站將於2030年落成，再加上規劃中的港深西部鐵路通車，將大大加強香港和深圳前海以至大灣區的連繫，相信項目有助北都和香港提速發展。

洪水橋新發展區第34B區住宅用地的申請範圍及附近用地的規劃用途。（發展局圖片)

用地距離未來洪水橋站僅約200米

發展局日前公佈，涉及的用地位置交通方便，距離未來屯馬綫及港深西部鐵路（洪水橋至前海）的洪水橋站僅約200米，少於5分鐘步程，亦毗鄰洪水橋「片區開發」試點。屯馬綫洪水橋站預計於2030年竣工，而港深西部鐵路亦預計於2035年開通。屆時從洪水橋出發到深圳前海只需約15分鐘。

局方表示，經扣減業權人於換地附近為政府興建的休憩空間所需的2.86億元工程費用後，業權人支付的補地價金額為16.68億元。

洪水橋厦村新發展區第34B區

每呎樓面補地價1435元 連政府工程成本計升至1680元

若以該幅用地預計可建樓面約116.25萬平方呎，以及補地價金額16.68億元計算，每方呎樓面補地價約1,435元。不過若再連同2.86億元工程費用合計，即補地價連政府設施工程費用涉及約19.54億元，每方呎樓面地價約1,680元。

局方表示，地政總署正處理區內其他5宗原址換地申請，其中4宗涉及洪水橋市中心的商業用地。因應政府檢視市中心商業用地的用途，在不影響洪水橋整體產業定位的前提下提供更多用途彈性，地政總署已把該4宗原址換地申請的完成期限由今年3月31日延遲至今年年底。