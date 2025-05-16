港鐵東涌東站第1期補地價3.37億　每呎補價1045元　南豐去年中標

地政總署公布最新補地價個案，當中港鐵（0066）東涌東站第一期發展地盤，涉及補地價金額約3.37億元，每平方呎樓面補價約1,045元。值得留意的是，港鐵在招標項目時向發展商收取約3.3億元的前期費用，即是次大部分補地價成本已轉嫁至發展商。



資料顯示，上述涉及的為港鐵公司東涌東站第一期發展地盤，位處東涌市地段53號地皮，佔地約81.9萬方呎，劃為住宅(甲類)地帶，當中的B地盤以私人協約方式批地，涉及地價金額約3.37299億元，有關交易於今年3月24日簽訂。以可建住宅樓面面積計算，平均每平方呎樓面補價約1,045元。

招標時收取南豐集團3.3億前期費用、抵消補地價支出

項目最初推出時因未收到標書而流標。其後於2024年推出規模較細的純住宅部分並進行重新招標，並獲4家財團入標，最終於2024年12月由南豐集團投得項目。值得留意的是，招標時港鐵要求發展商先支付約3.3億元固定前期費用，分紅比例由發展商自行提出，即是次補地價成本大多已抵消及轉嫁至發展商。

經修訂後的東涌東站1期住宅，樓面面積約322,920平方呎，設兩幢住宅大樓、不設商場，預期提供約600伙單位，預計在2029年竣工。

擬議港鐵東涌東站地盤。（張浩維攝）