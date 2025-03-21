新地上月6億奪東涌臨海住宅地　每呎地價1501元　較次標高17%

東涌擴展區106B區臨海住宅用地在2月份以6.02億元批出予新地（0016），每呎樓面地價1,501元，符合市場預期，但同時亦為東涌新低紀錄。地政總署最新公佈其餘標書的投標金額，其中次標出價為5.14億元，反映新地中標價較次標高出17%。



地政總署公佈其餘3份標書，出價分別為5.14億、5.0288億、4.26億元。

上述東涌地皮接獲4份標書，與2023年9月份首次推出惟最終流標的標書數目相同。獨資入標的財團包括中標的新地（0016），其餘為信置（0083）、嘉華國際（0173），另有一份來自不知名財團。

樓面地價較2010年同區地皮更低37%

東涌區多年前曾經批出兩幅住宅官地，對上一幅為第55A區用地，即東環項目現址，於2011年7月批出新地，當時樓面地價呎價約2,704元。至於另一幅第55B區迎禧路地皮（現址為昇薈），由南豐於2010年5月拍賣奪得，樓面地價呎價約2,378元。反映新地最新所奪地皮的樓面地價1,501元，較2010年同區地皮更低37%

坪洲教育路2014年每呎地價1493元

此外，翻查資料，以政府住宅官地計算，上一個每呎樓面地價低位為2014年3月，雅居樂（3383）副主席陳卓賢長子，以私人投資名義高價投得坪洲教育路低密度地皮，中標價為2,100萬元，每呎樓面地價約1,493元。反映上述東涌最新東涌擴展區106B區臨海住宅用地的每呎地價創出11年新低水平。

有測量師早預期，項目發展仍屬「開荒」階段，周邊一帶仍有不少工程有待發展，估計入標以大型發展商為主，而出價亦傾向審慎。綜合市場預測，該地皮每呎樓面地價由約1,250元至2,000元，地皮估值由5億元至8億元。

2023年9月曾流標 當時收4份標書

值得留意，該幅東涌臨海住宅地皮曾於2023年9月推出招標，當時共接獲4份標書，惟因入標價未達政府所定底價而取消。

最高可建樓面40萬呎、料建745伙

該地皮涉及地盤面積約為11.46萬平方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.11萬平方呎，可提供745伙。

調高伙數至745伙 增加中標發展商設計彈性

地皮上次2023年推出時，有發展商質疑該項目有著排污容量的設計上限330伙，低於當時政府的預測414伙。今次地皮重推，發展局局長宣佈該項目可建高達745伙，即平均每戶建築面積538平方呎。地政署亦將一份相關的技術報告供有興趣的投標的人士參考。

東涌第106B區的東涌市地段第55號用地。