上月5新盤獲批預售涉2373伙、新地西沙佔最多　4月未有私樓新申請

地政總署公布，4月份有5個新盤獲批預售樓花同意書，涉及2,373伙，相較3月884伙增1,489伙或1.6倍，屬去年12月後約5個月新高。



當中包括，新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期及1B期SIERRA SEA，分別涉及781伙及794伙，預計關鍵日期為2025年12月1日。另長實（1113）旗下啟德花語海第2期，涉及416伙，預計關鍵日期為2027年9月30日。

嘉華國際（0173）旗下西營盤醫院道7號，涉及62伙，預計關鍵日期為2027年2月28日。香港興業愉景灣第19-1期，涉及320伙，預計關鍵日期為2026年6月30日。

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA。

嘉華國際（0173）旗下西營盤醫院道7號，涉及62伙。

上月未有私樓新申請

另上月未有私樓新申請，唯一新申請項目為房協啟德沐禮街3號，涉及1,800伙，預計關鍵日期為2028年6月30日。

目前待批樓花涉及17個項目，提供6,517伙，相較3月的7,090伙，按月減少573伙或8%，並連跌3個月，同時為繼2020年2月後，約5年以來單月新低。

據知，目前有17個項目待批售樓紙，涉及6,517伙，相較3月的7,090伙，減少573伙或跌9.8%，連跌3個月，屬2020年2月後5年單月新低。