CCL報136.9點、逾8年半低位　分析料貿易衝突升級 次季下試133點

中原城市領先指數CCL最新報136.90點，按周微升0.06%，升幅顯著收窄，是3月19日恒生指數重上2,4000點並創逾3年新高，3月20日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變當周市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，2月底財案放寬印花稅，3月期間港股造好，新盤銷情理想，二手交投增多，CCL連升3周共1.49%。惟4月初貿易衝突升級，環球股市大幅波動，中美局勢緊張，二手成交轉慢，對本地樓價構成下行壓力。相信短期樓價尋底未完，估計第二季CCL下試133點，將較現水平跌2.85%。



CCL仍處逾8年半低位

雖然近3周CCL上升，但仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.54%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.77%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.45%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.28%。4月7日全球股市經歷「黑色星期一」，4月9日美國與中國互相加徵關稅，4月10日何文田瑜一．天海推售35伙，對本地二手樓價的影響將於2025年5月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.92點，按周跌0.24%。CCL（中小型單位）報136.74點，按周跌0.15%。CCL Mass及CCL（中小型單位）均終止2周連升，指數同樣處於2016年9月中水平。CCL（大型單位）報137.73點，按周升1.16%，連跌11周後反彈，但仍在2016年8月底水平徘徊。

四區樓價呈兩升兩跌局面。

四區樓價呈兩升兩跌局面

四區樓價二升二跌。九龍CCL_Mass報135.51點，按周升0.57%，連升3周共2.04%。新界西CCL_Mass報125.77點，按周升0.42%，連升4周共2.71%。新界東CCL_Mass報149.88點，按周跌1.17%。港島CCL_Mass報136.90點，按周跌1.30%，連升2周後回落。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別繼續處於2016年6月中、9月底、10月中及11月中水平。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌0.54%，CCL Mass跌0.15%，CCL(中小型單位)跌0.19%，CCL(大型單位)跌2.22%，港島跌1.21%，九龍升1.27%，新界東升1.01%，新界西跌2.02%。