CCL報136.35點、按周跌0.4%　料樓價調整未結束跌勢仍持續

中原城市領先指數CCL最新報136.35點，按周跌0.40%，是3月26日將軍澳GRAND SEASONS次輪銷售168伙及3月29日大埔上然第2期首輪價單銷售128伙當周市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，聯儲局連續兩次暫停減息，新盤銷售開始減慢，個別項目銷情未如理想，樓市氣氛降溫，短期二手樓價受壓下調，CCL結束3周連升回軟。財案放寬印花稅後4周，CCL三升一跌，樓價升幅收窄至1.08%。



今周指數尚未反映美國實施對等關稅政策及股市波動的影響，買家態度轉趨觀望謹慎，二手交投放緩，相信樓價調整未結束，跌勢仍然持續。第二季CCL目標下試133點，只要再跌3.35點或2.46%便達到。



中原城市領先指數CCL最新報136.35點，按周跌0.40%。

2025年樓價暫時累跌0.94% 仍處於逾8年半低位

CCL仍處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.94%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.36%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.74%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.66%。4月15日西沙SIERRA SEA公布首批價單158伙，4月18至21日復活節長假，對本地二手樓價的影響將於2025年5月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.33點，按周跌0.43%。CCL(中小型單位)報136.26點，按周跌0.35%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌2周，分別累跌0.67%及0.50%，指數處於2016年8月底及9月中水平。CCL（大型單位）報136.83點，按周跌0.65%，指數在2016年8月底水平徘徊。

四區樓價呈三跌一升局面。

四區樓價呈三跌一升 新界西按周升0.81%

四區樓價呈三跌一升局面。港島CCL_Mass報135.50點，按周跌1.02%，連跌2周共2.31%。九龍CCL_Mass報134.16點，按周跌1.00%，終止3周連升。新界東CCL_Mass報149.73點，按周跌0.10%，連跌2周共1.27%。新界西CCL_Mass報126.79點，按周升0.81%，連升5周共3.54%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別處於2016年5月底、9月中、10月底及11月中水平。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌0.94%，CCL Mass跌0.58%，CCL（中小型單位）跌0.54%，CCL（大型單位）跌2.85%，港島跌2.22%，九龍升0.26%，新界東升0.91%，新界西跌1.22%。