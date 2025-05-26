TDS淺水灣豪宅迎夏涉6伙複式 開則「蝴蝶形」、最大4022呎連平台
撰文：黃祐樺
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太古前「大班」簡基富主理的The Development Studio（TDS）發展、位於淺水灣道125號項目迎夏（VERANO）上載樓書，項目樓高13層，戶型開則如「蝴蝶形」，共涉及6伙複式單位，全數內置樓梯上落，當中最大一伙實用面積4,022平方呎連平台複式戶。
最大實用面積4022呎連平台複式戶
項目實用面積為3,957及4,022平方呎，當中1至11樓涉及5伙複式戶，實用面積3,957平方呎。至於12及13樓頂層複式戶屬連平台單位，實用面積4,022平方呎，連1,199平方呎平台。
TDS簡基逾10億元購入重建
翻查資料，淺水灣道125號曾於2019年獲批重建為座13層高的寓所，總樓面近3.1萬平方呎。項目由TDS簡基富在2020年以逾10億元購入，，呎價約32,757元。亦曾透露，將會與原業主合作重建，主打複式分層豪宅。
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