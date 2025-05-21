薄扶林自住豪宅淪銀主盤 磁帶大王透露︰欠富邦銀行3.5億元貸款
撰文：黃祐樺
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資深投資者「磁帶大王」陳秉志近年疑陷入財困，旗下物業淪為銀主盤。他自住多年的薄扶林域多利道188號獨立屋，上月遭銀主接管，早前交吉放售市值4.3億元，呎價約70,689元。
拖欠富邦銀行約3.5億貸款
據資料顯示，陳秉志在2021年曾向富邦銀行進行借貸，並以上址豪宅作抵押。據《彭博》最新亦引述陳秉志電話訪問，他透露拖欠富邦銀行一筆約3.5億元貸款，終在上個月遭接管人接收他和家人自1980年代以來一直居住的上址豪宅，單位終淪為銀主盤收場。
陳秉志又於訪問中表示自2023年底一直委託放售，惟未能為自住獨立屋成功找到買家。
私家花園達1.8萬呎
是次涉及的物業為薄扶林域多利道188號屋地，佔地約15,240平方呎，屬一幢4層獨立大宅加地庫，實用面積約6,083平方呎，連約1.8萬平方呎私家花園，現以現狀交吉形式放售，市場估計價值4.3億元，折合呎價約70,689元。
陳秉志1988年買入自住至今、曾叫價3.5億放售
資料顯示，物業由資深投資者「磁帶大王」陳秉志所持有，其早於1988年，以2,350萬元購入單位，並一直自住至今。近年陳秉志疑似陷入財困，物業已經歷多次抵押貸款，又曾以約3.5億元叫價放售物業，惟無人問津，終淪爲銀主盤收場。
物業最新市值較當年買入價高出逾4億元，37年間大幅升值約17倍。
兩年間頻頻蝕讓沽貨 涉資金額數十億元
「磁帶大王」陳秉志近年來頻頻沽貨，售出物業金額已達數十億元。當中包括，以公司轉讓形式沽出中環中心67樓全層，建築面積26,967平方呎，當中有6,300平方呎屬交吉，其餘20,600平方呎均連租約，成交價為7.5億元，呎價約27,812元，以成交呎價計，較當年買入價低約15.7%。
另外，於2023年8月沽出中環中心35個車位，成交價介乎438萬至550萬元，部份車位成交價低於買入價，個別更需帳蝕約15%。
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