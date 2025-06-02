5月地產代理人數37871人　連跌13個月　每6名代理爭一張單

根據地產代理監管局最新數據，截至今年5月底，全港持牌代理人數錄得37,871人，較上月的37,927人，按月減少56人或約0.15%，連跌13個月累減1,302人，創2017年6月錄得37,814人後接近8年新低。



據地產代理統計數字，截至5月底，整體物業註冊宗數為6,437宗，按月跌792宗或11%。以5月份最新持牌代理人數計，即平均每5.9名代理爭一張單。

當中持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數最新報17,569人，按月減少54人，屬於連跌14個月。

而「S牌」營業員牌照，錄20,302人，按月減少2人。至於反映分行數目的營業詳情說明書截至今年5月底錄得6,574份，則按月減少13份。