小巴大王馬亞木家族沽貨　西環地舖八千萬成交　持貨20年賺9成走

「小巴大王」馬亞木家族續散貨，新近以約8,000萬元連租約沽售西環皇后大道西455至485號地舖，成交呎價約5,442元。馬亞木家族早於2005年以約4,250萬購入，持貨20年間，帳面勁賺約3,750萬元，物業升值88%。



市場消息指，上述成交舖位為西環皇后大道西455至485號地下2及3號舖連1樓及平台，總面積約1.47萬平方呎，新近以約8,000萬易手，呎價約5,442元。物業連租約出售，現由時裝店及學校等承租，合共月租約37.7萬元，料新買家享約5.7厘回報。

2005年買入價4250萬

據了解，馬亞木家族早於2005年以4,250萬元購入，持貨20年，帳面獲利約3,750萬元，舖位升值88%。

頻沽舖位 筲箕灣地舖18年升值逾七成

值得留意的是，馬亞木家族近期多次拋售商舖物業。對上一宗為今年四月初以1.19億元，沽出筲箕灣東大街98至112號景輝大厦地下C1號舖及1樓全層，持貨逾18年帳面獲利4,900萬，物業升值逾70%。

另外於三月底將紅磡德民街2至34號紅磡商場地下系列舖位，減價一成以8,628萬元去貨，持貨24年，轉手帳賺約5,300萬元，物業升值1.6倍。