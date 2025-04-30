馬亞木家族拆售中環中心兩層　部分樓面叫價1.88萬、減價14%

近年樓市不景，核心區寫字樓一再插水。「小巴大王」馬亞木家族將中環中心45樓全層及27樓部分樓面減價，最新呎價1.88萬元起，較今年2月時叫價2.18萬元減價近14%，更加較2017年買入時平均呎價約3.3萬元跌約43%。



2708、2709室減價近14%求售

中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，是次調低叫價的單位皆位於中環中心27樓，分別為2708及2709室，面積分別約為2,404及2,067平方呎，叫價約4,519.5萬元及3,885.9萬元，呎價皆為1.88萬元。

而是次業主推售之其餘單位則位於中環中心45樓及27樓部份樓面，其他單位約11個，單位建築面積由1,842至20,686平方呎。

較2月份叫價2.18萬下調約14%

翻查資料指，今次減價的兩個單位較今年2月時推售時的呎價2.18萬元，下調約14%。而事實上，「小巴大王」馬亞木2017年11月，夥拍多位投資者以402億元購入中環中心超過7成樓面，當時平均呎價約3.3萬元，而馬亞木為「大股東」，持有多達13層全層樓面。以今次單減價最新呎價1.88萬元計，跌約43%。