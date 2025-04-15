小巴大王馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 持貨18年升值70%
撰文：蔡偉南
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「小巴大王」馬亞木家族再減磅，旗下筲箕灣筲箕灣東大街巨舖以1.19億元沽出，較2006年買入價帳面升值70%。
上述成交為筲箕灣筲箕灣東大街98至112號景輝大厦地下C1號舖及1樓全層，地舖建築面積約1,000平方呎，1樓建築面積約14,000平方呎，合共約15,000平方呎。資料顯示，該舖位在3月份以1.19億元沽出。據了解，該巨舖由全層由酒樓承租，月租56.6萬元。
百好飲食租轉買
該舖位新買家為晉美有限公司（PERFECT SMART LIMITED），其公司董事為張美成。據了解，張美成為百好飲食集團董事，而該舖位目前由百好名宴租用，目前月租約63萬元。
舖位由馬亞木家族、郭木財相關人士共同持有
該舖位由一家公司持有，其公司董事包括馬亞木家族或投資者郭木財相關人士，早於2006年11月以7,000萬買入，持貨逾18年帳面獲利4,900萬，升值逾70%。
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馬亞木家族近期不斷減磅放售商用物業
事實上，馬亞木家族近期不斷放售旗下物業，包括中環中心、上環商廈、尖沙咀半島中心全層商廈、紅磡商場地舖、西環酒店等。
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