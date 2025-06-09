香港聖經敎會7900萬買西環地舖　小巴大王馬亞木家族廿年賺近9成

舖位市道低迷，有教會趁機入市。由「小巴大王」馬亞木家族持有的西環皇后大道西455至485號地舖連1樓及平台，於5月底以7,900萬元連租約沽出，新買家為香港聖經敎會有限公司，料租金回報5.73厘。



市場消息指，是次成交舖位為西環皇后大道西455至485號地下2及3號舖連1樓及平台，總面積約1.47萬平方呎，新近連租約以7,900萬沽出，呎價約5,374元。

至於新買家為香港聖經敎會有限公司，由於是次成交連租約沽出，物業目前租予時裝店及學校，其租金共37.7萬元，料回報為5.73厘。

2005年買入價4250萬

據了解，馬亞木家族早於2005年以4,250萬元購入，持貨20年，帳面獲利約3,650萬元，舖位升值85.9%。

頻沽舖位 筲箕灣地舖18年升值逾七成

值得留意的是，馬亞木家族近期多次拋售商舖物業。對上一宗為今年四月初以1.19億元，沽出筲箕灣東大街98至112號景輝大厦地下C1號舖及1樓全層，持貨逾18年帳面獲利4,900萬，物業升值逾70%。

另外，馬亞木家族於三月底將紅磡德民街2至34號紅磡商場地下系列舖位，減價一成以8,628萬元去貨，持貨24年，轉手帳賺約5,300萬元，物業升值1.6倍。