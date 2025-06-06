CCL報135.5點　按周升0.32%　分析：正面消息出現帶動氣氛略回暖

中原城市領先指數CCL最新報135.59點，按周升0.32%，反映了5月12日中美同意互降關稅並暫緩90天，及H按實際按息跌穿3厘當周市況。多項正面消息出現，帶動二手樓市氣氛略為回暖，成交有所增加，CCL終止2周連跌，守住135點水平。惟中美局勢未明，買家繼續入市筍盤為主，而且發展商積極低價推售多個新盤及減價促銷貨尾，相信短期二手樓價反覆尋底未變。CCL距離第二季目標133點，現時相差2.59點或1.91%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。財案後11周CCL升0.52%，2025年樓價暫時累跌1.49%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位跌0.20%，較2021年8月191.34點歷史高位跌29.14%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.20%。

CCL Mass按周升0.32%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.64點，按周升0.32%。CCL(中小型單位)報135.42點，按周升0.34%。CCL(大型單位)報136.46點，按周升0.22%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊結束2周連跌輕微回升，三大指數同樣繼續於2016年8月底水平徘徊。

四區三升一跌、九龍區連跌3周

四區樓價三升一跌。新界東CCL_Mass報152.08點，按周升0.87%。新界西CCL_Mass報124.80點，按周升0.86%。港島CCL_Mass報134.71點，按周升0.41%。九龍CCL_Mass報133.08點，按周跌0.38%，連跌3周共1.74%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別處於2016年5月底、8月底、10月初及2017年2月初水平。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌1.49%，CCL Mass跌1.08%，CCL(中小型單位)跌1.15%，CCL(大型單位)跌3.12%，港島跌2.79%，九龍跌0.55%，新界東升2.49%，新界西跌2.77%。