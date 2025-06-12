黃竹坑滶晨連沽9伙吸金逾3.3億　「一客兩食」逾億買2伙四房雙套

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，單日連沽9伙吸金逾3.3億元，當中有大手買家「一客兩食」，斥資逾億買2伙四房雙套單位。項目暫收逾3,500票，按周六首輪以價單發售138伙計，暫超額認購逾24倍。



「一客兩食」逾1億購入2伙

該批9伙單位戶型涵蓋三房套及四房雙套間隔，涉及6伙三房套及3伙四房雙套單位，成交價由2,436.7萬元至5,608.8萬元，呎價由29,500至36,040元。

當中有再大手買家「一客兩食」，斥資逾1億購入2伙 ，涉及為第1B座29樓P2單位，實用面積1,559平方呎，屬四房雙套連工人房及洗手間單位，連同一個停車位，呎價35,977元，售價5,608.8萬元。

另外第1B座29樓P1室，實用面積1,422平方呎，屬四房雙套連工人房及洗手間單位，連同一個停車位，售價4,838.8萬元，呎價34,028元。

黃竹坑港島南岸第5A期滶晨。

首輪發售138伙 入場費850.3萬

周六首輪價單發售138伙單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積455至1,261平方呎。單位定價1,062.9萬至4,655.9萬元，呎價23,360至36,922元，折實售價850.3萬至3,724.7萬元，折實呎價18,688元至29,538元。

首輪價單發售於早上9點開始

周六首輪價單發售於早上9點開始，買家將會份X、S、A、B 四個組別揀樓，當中最優先揀樓的X組買家為項目招標買家提名所得，其次為S組，買家需購買指定2伙單位或任意3伙，最多可購買8伙單位。