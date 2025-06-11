買家曝光｜律師樓合夥人李曙峰再入市　2.88億接楊家誠山頂銀主盤

英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠的山頂白加道洋房銀主盤，早前由一家名為「貫安有限公司」的公司，同樣為海外公司（BVI）買入。買家身份最新曝光 ，為Paul Hastings普衡大中華區創始合夥人李曙峰，屬第二次買入白加道豪宅。



該洋房近月以2.88億元沽出，呎價為89,916元，目前最新成交價較早前賣貴2,200萬元或8.3%。至於新買家一間名為「貫安有限公司」的海外公司（BVI）。據轉讓契資料指，買家為李曙峰（Li Shufeng），與Paul Hastings普衡大中華區創始合夥人李曙峰同名，料為同一人。

2013年曾擲7.4億買白加道28號洋房

據資料指，李曙峰Paul Hastings普衡大中華區創始合夥人，活躍於資本市場、企業併購、私募和債券市場等，亦經常代表國際性投資銀行和中國企業在境外融資和上市等。值得留意的是，李曙峰在2013年曾擲7.4億元買入白加道28號8號屋，換言之今次屬他第二次買入白加道豪宅。白加道28號8號屋實用面積6,863平方呎，呎價107,825元。

Paul Hastings普衡大中華區創始合夥人李曙峰。

去年獲海外公司2.66億元買入 終錄中止註冊

至於今次成交的該洋房為31號B號屋，屬銀主盤，實用面積約3,203平方呎，屬三房三套間隔，設有平台花園、天台等，合共提供逾3,700平方呎的戶外空間。

在2024年12月曾獲買家透過一家名為「凱威企業發展有限公司」的海外公司（BVI）名義以2.66億元買入。不過其後錄中止註冊（REGISTRATION WITHHELD），或反映當時有部份交易文件因某些原因未能完成註冊。惟事隔3個月後，該洋房終由「貫安有限公司」以2.88億元買入。

較中止註冊前賣貴2200萬

換言之，今次成交價較中止註冊前賣貴2,200萬元或8.3%，同時較2024年10月時市傳洽購價2.8億元，賣貴800萬元或2.86%。

山頂白加道31號獨立屋。

原業主為英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠

值得留意的是，上述洋房原業主為英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠，早於2005年以1.46億元購入物業，曾在2014年時曾推出市場放售，惟當時楊家誠受司法程序影響未能出售，直至2023年年中正式委託測量師以4.1億元放售。

英甲球會伯明翰前班主楊家誠。（資料圖片）

充公令指若一年內未繳款須坐監10年

英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠，因清洗逾7.2億元黑錢罪成判囚6年。法庭就洗黑錢案的充公令下達至今6年，楊家誠只支付1.04億元。

據知，楊家誠涉於2001至07年間，用三個個人銀行戶口及兩個由其父親的戶口，清洗逾7億元黑錢。他於2014年被裁定罪成，判囚6年，上訴至終審法院被駁回。此外，法官於2018年頒令，充公楊的3.38億元資產，若他未能在一年內繳交，需以10年監禁替代。

楊家誠擁有山頂白加道31號的獨立屋，他早前曾放售（紅框）。