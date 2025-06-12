康城SEASONS系列暫沽1207伙、套現74億　會地下半年推3盤共1500伙

會德豐地產發展的日出康城GRAND SEASONS於今日（12日）公布最新消息。發展商表示，項目整體暫沽出1,207伙，套現近74.7億元。又預告下半年擬推3個項目，合共涉及1,500伙。



會德豐黃光耀倡放寛100元印花稅至樓價600萬

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，銀行HIBOR大幅下調，供樓成本大減，租金指數連升5個月，導致「供平過租」現象更趨強烈，加快投資者入市。他又建議，100元印花稅可由目前的400萬元調升至600萬元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（左二）

下半年擬推3個項目共1500伙

黃光耀續指，SEASONS系列今年累沽248伙，套現逾15.1億元。整體系列則暫沽1,207伙，套現亦都接近74.7億元。

集團下半年擬推3個項目共1,500伙，當中涉及古洞第24區住宅用地第1期約400伙、黃竹坑港島南岸6期，以及啟德承豐道18號合作項目。

古洞發展模擬圖

夥中信銀行推按揭優惠

為配合項銷售，會德豐地產亦夥中信銀行推按揭優惠，中信銀行（國際）個人及商務銀行業務存貸產品執行總經理嚴偉德表示，特惠按揭利率會低至H+1.3%，並設P-2%上限，1%按揭金額的現金回贈。