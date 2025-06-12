永倫4500萬沽尖沙咀厚福街地舖　持貨22年、升值逾1.6倍

近年頻頻沽售旗下房地產資產的「收租王」永倫集團，最新再有減磅行動，新近以4,500萬元沽出尖沙咀厚福街地舖。永倫持貨長達22年，帳面升值逾1.6倍。



上述舖位為尖沙咀厚福街5至6號多富閣地下5號舖，建築面積1,140平方呎，成交價4,500萬元，呎價39,474元，現由食肆以月租約16萬元租用，新買家料享租金回報逾4厘。

原業主永倫於2002年以1,700萬買入上述舖位，持貨23年帳面升值2,800萬元，期間升值1.65倍。

尖沙咀厚福街。（梁鵬威攝）

2.3億蝕沽中環皇后大道中九號全層 樓價7年蒸發逾3億

翻查資料，永倫近期連環沽售旗下物業，至今暫沽10項物業，套現共18.4億元。如近期以約2.3億元沽出中環皇后大道中九號34樓全層，較2018年寫字樓高位時以約5.3億元購入時帳面貶值約57%，樓價7年蒸發逾3億元。

2月份曾一周內沽3物業、套現近10億

永倫集團沽售步伐一直未停，如在2月份一周之內連環沽出3項物業，套現接近10億元。當中包括青衣永倫800酒店以7.65億元沽出，同一周內以1.18億元沽出屯門仁政街地下16號慎成大廈1、2及3樓，以及以1.07億元沽出北角書局街28號國賓大廈2及3樓。