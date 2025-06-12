開業30年馬莎留守中環　600萬續租旗艦店巨舖　租金較高峰跌一半

零售市道疲弱，不少連鎖店鋪開始縮減分店或結業，不過有部分大型企業依然力守位處核心商業區的旗艦店。英國馬莎百貨Marks&Spencer位處中環的旗艦店租約即將屆滿，集團最新以月租600萬元續租原址巨舖，呎租約300元。據悉，馬莎百貨已租用該舖位接近30年，最新租金較2016年高峰期的1,200萬元月租大幅回落一半。



市場消息表示，涉及的舖位為中環皇后大道中匯大廈複式巨舖，對面為置地廣場、中建大廈以及畢打行等區內地標。鋪位樓高3層，設有地下、1樓及地庫，面積逾2萬平方呎。

店鋪一直由馬莎百貨租用作旗艦店，地下及1樓，主要售賣女裝，地庫則售賣男裝及食品。早前租約即將届滿，最終公司與業主以月租600萬元達成續租協議，折合呎租約300元。

租用近30年、租金較高峰期大跌一半

資料顯示，馬莎百貨早由1996年起已租用該舖，至今接近30年。2016年時舖位月租約920萬元，當時馬莎決定加租3成，以每月約1,200萬元續租。惟其後市況受疫情衝擊，租金開始回落。按是次最新的租金計算，租約較9年前高峰期大減600萬元，大幅貶值一半。