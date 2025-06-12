黃竹坑滶晨周六首輪價單賣138伙　暫收3500票、超購24倍

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，將於周六首輪價單發售138伙單位，項目累收約3,500張票，以首輪價單賣138伙計，超額認購近24倍。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日拆息回落，H按的實際按息一度跌至1.86厘，加上市場憧憬聯儲局下週減息，樓市氣氛好轉。本月一手成交暫錄逾470宗，由於6月份多個新盤開售，預計全月可達2,500宗。

中原地產西南區高級資深營業董事劉文勝表示，預計該盤平均呎租達80元，兩房單位租金更達3.8萬至4萬元，回報逾4厘。而首10位經中原地產買入，後同樣租出兩房單位的買家，可享有由中原測量師行約1年的免費租務管理服務。每份價值約22,800元，優惠總值可達22.8萬元。

（左起）新世界發展營業及市務部助理總經理楊境豪、新世界發展營業及市務部助理總經理陳冬陽、新世界發展營業及市務部總監何家欣、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、中原地產西南區高級資深營業董事劉文勝