黃竹坑滶晨周六價單賣138伙　入場850.3萬　累收3000票超購近21倍

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，日前落實本周六（14日）首輪價單發售138伙單位，折實平均呎價為21,028元，入場費850.3萬元起。發展商表示，項目累收約3,000票，以首輪價單賣138伙計，超額認購近21倍。



暫收3000票 超購近21倍

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，入票客源分布方面，港島區佔一半，其餘來自九龍及新界。又指，項目本周五下午2時截票，其中B組將於下午5時第一輪抽籤。

首輪發售138伙 入場費850.3萬

周六首輪價單發售138伙單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積455至1261平方呎。單位定價1,062.9萬至4,655.9萬元，呎價23,360至36,922元，折實售價850.3萬至3724.7萬元，折實呎價18,688元至29,538元。

另外，項目亦將於同日推出19伙單位進行招標，當中9伙為兩房平台特色戶，2伙為三房戶型，8伙為四房。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左二）

首輪價單發售於早上9點開始

周六首輪價單發售於早上9點開始，買家將會份X、S、A、B 四個組別揀樓，當中最優先揀樓的X組買家為項目招標買家提名所得，其次為S組，買家需購買指定2伙單位或任意3伙，最多可購買8伙單位。