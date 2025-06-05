中原研究：寫字樓租值連跌5年　中環中心跌幅最大累挫四成

核心區寫字樓租金持續下挫，中原地產研究部發表研究報告，指整體寫字樓的租值跌勢持續，由2019年高峰連跌5年共28.5%，按年跌4.3%，跌幅略為擴大。



全球經濟不明朗致空置率增加 升至1983年以來新高

該行研究部高級聯席董事楊明儀表示，由於全球經濟不明朗因素增加，及工作模式改變下，導致租賃需求疲弱，空置率升至1983年以來新高。當中報告提及頂級寫字樓和甲級寫字樓按年分別跌4.1%和4.6%，相比2019年高位計跌26.7%和31.2%，36個頂級及甲級指標寫字樓中，有12個指標較2019年高位回落超過三成。

幾乎所有跌勢集中於港島區，當中跌幅最大為中環中心，近5年租值累跌39.9%，近四成。中原認爲今年寫字樓租賃市場氣氛略為改善，但供應過剩問題還存在，租金下調仍有壓力，集團展望短期內整體租值會繼續下跌，但跌幅可能會放緩。

中環中心。（蔡偉南攝）

頂級寫字樓全數下跌 僅一間上升

報告提及近九成頂級寫字樓，在2024年呈現向下跌幅。當中交易廣場租值跌幅最大，按年跌10.8%，比2019年跌近四分之一，而太古廣場2期租值按年跌8.2%，連跌6年共26.8%，成頂級指標寫字樓跌幅首位。唯一的太古廣場3期租值連升2年，與2024年升6.0%，較2019年僅跌14.1%，跌幅在各指標寫字樓中最小。

交易廣場。

港島下跌大於九龍區 新落成寫字樓成主因

由於港島區甲級指標寫字樓供應較九龍多，租值亦相對較大。港島九龍分別租值按年跌5.1%和2.7%和租值連跌5年，2024年按年跌5.1%，九龍租值跌只2.7%，港島跌幅比2019年高位跌32.9%，多於九龍的23.9%。當中中環及金鐘核心區跌幅最爲顯著，分別跌6.7%及5.6%，跌勢較其它區域高。

報告認爲因區內The Henderson及長江集團中心二期等寫字樓落成，供應增加下導致租金下降。而上環、尖沙咀西部、尖沙咀東部及灣仔等地跌幅介乎1.9%至4.7%之間，按年跌幅均少於半成。

The Henderson及長江集團中心二期等寫字樓相繼落成，供應增加下導致核心區租金下降。

另外，各甲級商廈的租值近八成出現租值下降。當中皇后大道中九號和海富中心各跌10.0%，其後南洋中心跌8.0%，美國銀行中心側跌7.6%。中環中心仍成爲甲級寫字樓中跌幅最大，近5年租值累跌39.9%。其餘的甲級寫字樓分別累跌31.5%到35.2%之間，皆位於港島區。

港島區的商廈租金情況（資料來源：中原研究部）