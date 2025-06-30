驗樓｜凱柏峰II獲90分　廚房竟「一開二」　浴室一個位鍾sir大讚

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰II ，近日開始陸續通知業主收樓。記者偕驗樓師鍾志剛（鍾sir）前往驗收項目兩房單位，實用面積453平方呎。經鍾sir驗收後，在19項評分項目中，有3項取得滿分，其餘項目皆合格，最終項目得分爲90分。鍾sir表示項目除較多崩花位及污漬外，並未見空鼓、漏水等重大問題。



凱柏峰位於將軍澳康城路1號，設於基座商場The LOHAS及港鐵康城站上蓋。項目距離商場和港鐵站僅10分鐘步行時間，公共運輸交匯處亦在項目地下層，沿路不怕「日曬雨淋」。

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大門關門器阻力太強 業主不應自行調整

雖然單位需要執修的地方不多，但鍾Sir認為大門上的關門器阻力太強，導致大門閉合速度太慢，他指假若將單位大門及露台門都打開，一般情況下對流風會加快大門閉合速度，但經實測後，由於關門器阻力太強，即使靠對流風亦需逾10秒的時間先可以將門關上。

鍾sir建議業主可以調校關門器氣鼓，從而令大門閉合加快，但就不建議業主私自調整，應交由發展商代為處理。因為如果調整不當，有機會令氣鼓變得太鬆而令關門器阻力減少，令到關門力度加大，有機會刮花門框。

廚房設計「一開二」 洗手盆、廚房家電分開擺

由於單位實用面積只有453平方呎，所以在設計上亦要考究功夫。發展商在廚房鋅盤亦增加一塊砧板，當便時蓋在電磁爐上以擴闊擺放空間，雖然該設計可增加廚房使用面積，但鍾sir認爲這種設計對使用者不方便，當不用砧板時亦佔用擺放空間。

另外廚房以開放式設計，但就出現「一開二」的情況，但非一般常見的L型設計。即洗手盆及煮食爐設在單位入口旁，而焗爐及雪櫃則擺放在玄關位，導致基本廚房家電分開擺放，假如住戶要用焗爐焗蛋糕時，就需要行幾步將麵糊放入焗爐內。

不過，鍾sir表示這種擺放設計其實很常見，以往會出現在新盤的開放式至一房戶，但近年兩房亦會有類似設計。

雪櫃門與旁邊櫃面出現刮框

另外廚房雪櫃屬於嵌入式設計，即雪櫃門貼在櫃面上。鍾sir在打開雪櫃時出現雪櫃門與旁邊櫃面產生摩擦的情況，他認爲是因為鉸鏈調校不深入，導致出現刮框。他建議業主可以要求發展商幫忙調校鉸鏈，以免摩擦狀況再次發生。

消防裝置敏感度高 避免高溫度烹飪

由於單位以開放式廚房設計，所以配備消防花灑及煙霧感應器等消防裝置，而今次單位煙霧感應器安裝在靠近客廳的位置。被問到安裝位置會否容易感應到烹飪所產生的煙霧，鍾sir表示這種牌子的感應系統比較敏感，只要有少許蒸汽都可能會啟動感應器，建議業主盡量避免在住所「打邊爐」以免警報誤響。

提醒切勿改動或拆除裝置消防裝置

另據消防條例指，住所內擁有任何消防裝置或設備的人，必須保持消防裝置或設備時刻在有效操作狀態，而且要每12個月由一名註冊承辦商，檢查該消防裝置或設備至少一次。所以，鍾sir提醒業主屋內消防系統的安裝屬政府規定，如非必要切勿改動或拆除裝置。

浴室櫃桶設特別設計 鍾sir：唔會影響你擺嘢

鍾sir特別在廁所的設計上表示讚賞，尤其在櫃桶的裝置。由於浴室空間有限，所以發展商在洗手盆下方設有櫃桶用作擺放清潔用品，同時間洗手盆的「樽型隔氣」則下安裝於櫃桶內。為免雜物擺放把「樽型隔氣」撞爛，發展商刻意加裝一個小隔板用來分隔。

鍾sir表示，該隔板的面積沒有影響業主擺放雜物，如果要檢查有沒有漏水，便可以把隔板拿開。而且隔板還設有兩塊突出的木條，可以避免業主亂放雜物而撞到「樽型隔氣」，認為有該兩塊木條隔住，不會令隔板出現「兩頭擺」。

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發展商：委託承建商安排跟進

總括而言，鍾sir認為單位需要執修的地方不多，除了單位內有崩花和污漬外，亦未有出現地板空鼓及窗面刮花等重大問題，最終單位獲90分。

就上述單位瑕疵，《香港01》向發展商進行查詢。發展商回覆表示，已委託承建商安排跟進，預計修繕工作會於本月底前完成，一但完成執修後，會盡快聯絡業主安排驗收。

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