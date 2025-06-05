日出康城SEA TO SKY三房978萬沽　5年蝕2成、賣平同類戶型110萬

二手樓市疲弱市場再錄蝕讓。將軍澳日出康城SEA TO SKY一伙三房套連儲物室單位，最新以978萬元沽出。原業主持貨約5年，帳面蝕241.5萬元或兩成。



中原地產高級分行經理關偉豪表示，是次成交為日出康城SEA TO SKY 1座低層B室，實用面積743平方呎，屬三房套連儲物房間隔，單位座向西方，望臨海景，單位新近以978萬元沽出，呎價13,163元。

較一年前同類單位賣平110萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,006萬元，而恒生估價則為939萬元。即最新成交價在估價範圍內成交。

參考同類成交單位為1座低層B室，實用面積相同，於2024年中以1,088萬元沽出，即同類單位成交價較一年前賣平110萬元。

持貨近5年單位貶值兩成

至於，原業主於2020年7月以1,219.5萬元購入單位，持貨近5年，現轉手帳面蝕讓241.5萬元，單位期內貶值20%。