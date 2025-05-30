日出康城LP6三房遭買家撻訂、845萬重售　兩個月「含淚」賣平50萬

市況波動，二手市場錄撻訂重售。將軍澳日出康城LP6一伙三房單位早前曾以895萬元沽出，其後被買家撻訂取消交易。單位兩個月後再以845萬元重新售出，呎價約13,286元，樓價下調50萬元或約5.6%。



市場消息指，上述單位為日出康城LP6 3座中層F室，實用面積636平方呎，採三房間隔。據悉單位於3月底曾以895萬元沽出，其後該買家選擇撻訂取消交易。業主於上周成功重售單位，成交價845萬元，呎價約13,286元，較前一次成交賣平50萬元。換言之，兩個月期間該單位造價跌約5.6%。

涉及單位為日出康城LP6 3座中層F室，實用面積636平方呎，採三房間隔。（資料圖片）

兩個月後重售 樓價挫50萬元

翻查資料，原業主於2018年以970萬元購入單位，持貨7年。按第一次成交計，原先帳面需蝕讓75萬元離場；惟遭買家撻訂後，現重售需帳蝕125萬元去貨，蝕幅由約7.7%增至約12.9%。

沒收買家訂金 料蝕少最多42.3萬

據了解，由於單位屬買家主動棄購，需賠樓價3%至5%訂金，料業主實際蝕少約25.4萬至42.3萬元。