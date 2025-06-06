日出康城凱柏峰I第一滴血！兩房入伙後即663萬蝕沽　三年貶值17%

部分樓花新樓開始陸續入伙，不過由於整體樓價未有明顯起色，部分單位面臨入伙即要蝕讓的情況。將軍澳日出康城凱柏峰I 近日錄得屋苑首宗蝕讓個案，一伙兩房單位以663萬元沽出，呎價14,571元。原業主於3年前一手買入樓花，帳面損失132.4萬元離場，單位貶值約17%。



市場消息指，該單位為凱柏峰I 1A座中層E室，實用面積455平方呎，兩房間隔。原業主最初已以「蝕讓價」700萬元叫價放盤，其後獲新買家議價洽詢，最終減至663萬元沽出，折合呎價14,571元。

買入3年單位貶值17%

資料顯示，屋苑於上月才開始交樓程序，是次成交屬屋苑首宗二手蝕讓個案。

原業主於2022年以795.4萬元一手買入單位，持貨約3年，現轉手帳面虧蝕132.4萬元，單位期内貶值約17%。